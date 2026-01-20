Il portale croato Germanijak offre ulteriori dettagli relativamente all'affare fatto tra Inter e Dinamo Zagabria per il passaggio di Leon Jakirovic in nerazzurro, dove inizialmente giocherà per l'Under 23 di Stefano Vecchi, con la possibilità di allenarsi con la prima squadra. Secondo i colleghi, il difensore 18enne firmerà un contratto di 5 anni e mezzo con il club milanese che, grazie alla perseveranza di Piero Ausilio che lo ha seguito per oltre un anno, ha battuto la concorrenza rappresentata da Salisburgo e Barcellona. L'Inter pagherà alla Dinamo 2,5 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita.
Sezione: Focus / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 12:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
videoInter-Arsenal, pranzo UEFA in centro a Milano: l'arrivo di Marotta con i due rappresentanti di Okatree Ralph e Cano
In Croazia - Inter-Jakirovic, pronto un contratto di 5 anni e mezzo: le cifre. Battuta la concorrenza di Salisburgo e Barcellona
Altre notizie
Martedì 20 gen
- 13:38 Van de Kerkhof: "Inter su Perisic? Non lo venderei mai, neanche se mi offrissero 100 milioni di euro"
- 13:24 Sky - Inter-Arsenal, ballottaggio Bisseck-Acerbi in difesa. Sucic nettamente favorito per giocare dal 1'
- 13:10 L'Inter U23 trasloca per una partita: cambio di sede per la sfida contro la Pergolettese
- 12:58 videoInter-Arsenal, pranzo UEFA in centro a Milano: l'arrivo di Marotta con i due rappresentanti di Okatree Ralph e Cano
- 12:42 In Croazia - Inter-Jakirovic, pronto un contratto di 5 anni e mezzo: le cifre. Battuta la concorrenza di Salisburgo e Barcellona
- 12:28 Eriksen: "San Siro fantastico, la storia parla da sola. Nuovo stadio? Spero che mantengano una parte del vecchio impianto"
- 12:14 L'annuncio di Simonelli: "Avremo un incontro con arbitri, allenatori e dirigenti per chiarire i dubbi"
- 12:00 INTER-ARSENAL, la PROBABILE: Chivu SORPRENDE? "COLPO" JAKIROVIC, le CIFRE. Ma il mercato DIVIDE
- 11:45 Zanetti: "Nuovo stadio, l'importante è che sia a San Siro. L'augurio è di poter creare ricordi speciali anche lì"
- 11:30 Matri: "Pio Esposito migliorato soprattutto in un aspetto. Binomio con Chivu sta facendo sì che..."
- 11:16 GdS - Inter e Arsenal: scontro sui piazzati. Sono le squadre più letali sui tiri da fermo
- 11:02 Il Giorno - Nba Europe, prime defezioni: con Oaktree si sfilano anche le inglesi
- 10:48 Antonio David: "Mi piace essere decisivo. Così mi preparo alle partite"
- 10:34 Thuram: "Prenderei una qualità a Barella. Ecco perché sorrido sempre. Il calcio mi ha insegnato che..."
- 10:20 Zenga: "Chivu intelligente, comunica e trova soluzioni. Ecco cosa vuol dire essere dell'Inter"
- 10:06 Maicon: "L'Inter vincerà lo Scudetto: vi dico perché. Chivu? Un tecnico già da calciatore"
- 09:52 Condò: "Champions League, cominciano i calcoli: cosa cambia per l'Inter rispetto all'anno scorso"
- 09:38 TS - Inter-Arsenal, ci sono ancora due ballottaggi in difesa e a centrocampo
- 09:24 TS - La ThuLa contro la difesa più forte d'Europa. Ricordando le imprese dello scorso anno
- 09:10 GdS - Inter all'esame Arsenal: 303 milioni di mercato per Arteta in estate
- 08:56 CdS - Chivu sceglie la miglior versione dell'Inter: la probabile formazione
- 08:42 Zamorano: "L'Arsenal ruba l'occhio, ma l'Inter può farle male. Chivu? Perfetto per questo momento. Su Lautaro, Esposito e Barella..."
- 08:28 GdS - Chance per Sucic, Chivu con poco turnover: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Jakirovic-Inter: tutto fatto. Le cifre dell'affare. Salta l'operazione Mlacic
- 08:00 Preview Inter-Arsenal - Chivu non snobba la Champions: dentro i migliori
- 00:00 L'eterno dubbio
Lunedì 19 gen
- 23:55 Svincolato sul mercato, Samuele Longo si racconta: "Non rimprovero nulla del mio percorso. Vorrei giocare con continuità"
- 23:41 Inter-Juventus, caccia ai biglietti: aperta la vendita libera. Tutte le info
- 23:28 Incontro a Londra per NBA Europe, presenti Ibrahimovic e Cardinale. Nessun rappresentante dell'Inter
- 23:15 D'Aversa torna su Inter-Napoli: "Gara bellissima, che però ha tolto qualcosa a entrambe"
- 23:01 UFFICIALE - Il Torino piazza il colpo Obrador: l'esterno arriva in prestito dal Benfica
- 22:47 Como show all’Olimpico: Lazio piegata con un tris. Lariani a 5 punti dal quarto posto
- 22:32 De Zerbi: "Ecco chi è Luis Henrique e in cosa deve crescere. Lui mette la qualità nella quantità"
- 22:18 Fatta per Leon Jakirovic, il padre Sergej lo 'annuncia' su Instagram: "Sempre forza Inter"
- 22:04 Eriksen: "Dopo quello che ho passato, apprezzo ogni momento. Amo il calcio e voglio godermelo"
- 21:51 Napoli, Conte: "Alcuni infortuni sono inspiegabili, forse c'è negatività che arriva da altre parti"
- 21:37 Cattelan: "Per lo Scudetto io ho paura anche della Juventus. La Champions? Si capirà via via"
- 21:23 Buffon: "Inter-Napoli, che spot per il calcio. In Champions le nerazzurre un po' più tranquille"
- 21:13 Jakirovic all'Inter, affare fatto: le cifre dell'operazione. In settimana le visite, il primo passo sarà l'Under 23
- 21:08 M. Paganin: "Runjaic non voleva concedere occasioni da gol all'Inter. Ma al momento la squadra di Chivu è la più forte"
- 20:54 Bookies - Lautaro e Martinelli i marcatori più accreditati. Il gol dell'argentino più atteso di quello del brasiliano
- 20:45 Da designatore a (insaputo) 'fornaio' col filone dei gialli a sproposito...
- 20:39 Udinese-Inter, chi se non Lautaro? Zielinski ed Esposito a ruota
- 20:31 Cremonese-Verona finisce 0-0, annullato nel finale un gol a Giovane: gialloblu ultimi con il Pisa
- 20:25 Arsenal, Arteta in conferenza: "Inter avversario di valore, dobbiamo meritare la vittoria. Chivu ha aggiunto qualcosa in più"
- 20:17 Ora Simonelli è colto dai ripensamenti: "Milan-Como a Perth? Col senno di poi, un azzardo"
- 20:10 Arsenal, Arteta a Sky: "Da Inzaghi a Chivu, qualcosa è cambiato. Ad Akanji rispondo che..."
- 20:02 Arsenal, Gabriel Jesus in conferenza: "L'Inter è una delle migliori d'Europa. Vicino ai nerazzurri? Presero Gabigol..."
- 19:56 Il Genoa saluta definitivamente Bento e trova il suo portiere nei Paesi Bassi: fatta per Biljow
- 19:42 Sky - Inter-Arsenal, Chivu con la formazione migliore: in avanti Thuram con Lautaro. La probabile
- 19:27 Venti scudetti più uno o tre Champions più una? La scelta del 'matematico' Akanji è chiara
- 19:13 Mlacic, ormai è telenovela. E il giovane difensore rischia l'esclusione anche in campionato
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di INTER-ARSENAL, le ULTIME, la PROBABILE, il punto su LAUTARO e le CONFERENZE
- 18:53 Chivu: "Pio Esposito all'Inter vuole esserci e ci sa stare. Se qualcuno ha qualcosa di speciale..."
- 18:39 Esposito: "Il consiglio più importante me lo ha dato Chivu. Mi ha detto di non pensare troppo in generale"
- 18:24 Inter-Arsenal, eurosfida all'insegna dell'equilibrio: per i bookies partono avanti i Gunners
- 18:10 Serie A sui social, clima aspro intorno all'Inter: le interazioni negative aumentano del 16% causa arbitri
- 17:55 Copenhagen, Neestrup: "Infortunati Napoli? Le assenze fanno parte del gioco. Deve pensarci Conte"
- 17:41 Cesari: "Che errori in Udinese-Inter. Sul giallo a Carlos Augusto la traiettoria è chiara"
- 17:27 Piotrowski spaventa l'Udinese di Runjaić: si teme la lesione del crociato, attesa per gli esami
- 17:13 Ventola e l'aneddoto su Totti: "Mi voleva alla Roma, ecco perché scelsi l'Inter". Poi sul 5 maggio...
- 16:55 Sabatini: "La flessibilità tattica di Chivu segno di intelligenza. Pio Esposito miglior versione di Toni in prospettiva"
- 16:40 Chivu a ITV: "Dopo il ko col Liverpool percorso netto di crescita. Arsenal? Non chiedo mai nulla di speciale"
- 16:26 Akanji a ITV: "Con l'Arsenal non abbiamo grossi margini d'errore. Ma sappiamo di cosa siamo capaci"
- 16:17 Akanji a Sky: "Arsenal forte sui piazzati, ma non solo. Abbiamo bisogno di punti, faremo di tutto per ottenerli"
- 16:12 Ndukwe verso il Liverpool, Stadler: "Aveva ricevuto anche un'offerta dall'Inter in precedenza, poi..."
- 15:58 Arsenal, pericolo costante sui corner. Chivu illustra le contromisure
- 15:45 Verso Inter-Arsenal, nessun allarme per Lautaro: Chivu spiega perché l'argentino ha saltato il 'torello'
- 15:33 Esposito: "Debutto in Champions, quando è partito l'inno ho realizzato che stava succedendo qualcosa di incredibile"
- 15:18 Qui Arsenal - Saka si è allenato regolarmente in gruppo, Calafiori e Hincapié ancora ai box