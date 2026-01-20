Il portale croato Germanijak offre ulteriori dettagli relativamente all'affare fatto tra Inter e Dinamo Zagabria per il passaggio di Leon Jakirovic in nerazzurro, dove inizialmente giocherà per l'Under 23 di Stefano Vecchi, con la possibilità di allenarsi con la prima squadra. Secondo i colleghi, il difensore 18enne firmerà un contratto di 5 anni e mezzo con il club milanese che, grazie alla perseveranza di Piero Ausilio che lo ha seguito per oltre un anno, ha battuto la concorrenza rappresentata da Salisburgo e Barcellona. L'Inter pagherà alla Dinamo 2,5 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita.