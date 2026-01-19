Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Gigi Buffon, dopo aver ricordato la figura di Gianluca Vialli ha parlato delle possibilità delle italiane di arrivare alla seconda fase di Champions League: "Sicuramente l'Inter e l'Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po' più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po' differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff e non passare il turno immediatamente. E quindi credo che facendo due partite ai livelli consoni per ciò che sanno esprimere secondo me riusciranno a passare il turno, che alla fine è tutto quello che ci auguriamo noi come movimento calcistico".

Il discorso tocca poi anche il campionato: "Molto godibile, abbiamo visto domenica scorsa una delle più belle partite, è stato anche uno spot incredibile per il nostro campionato che è stata Inter-Napoli. Davanti mi sembra che ci sia una lotta serrata e quindi credo che anche il livello sia dei calciatori che del nostro campionato, che degli allenatori che rappresentano le squadre del nostro campionato siano veramente di tutto rispetto".