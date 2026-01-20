Un colpo in prospettiva per la difesa: come conferma oggi il Corriere dello Sport, l’Inter prende il diciottenne Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria. Il club nerazzurro sborsa 2,5 milioni più bonus. Jakirovic è un difensore centrale di piede mancino alto 191 centimetri in grado di poter ricoprire anche il ruolo di braccetto.

Mentre il quotidiano romano dà ormai per definitivamente saltato l'affare Branimir Mlacic dell'Hajduk Spalato.

Sezione: Focus / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 08:14 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
