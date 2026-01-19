Calendario alla mano, quella di Udine era una trasferta trappola. Sulla carta l'Inter aveva l'impegno più difficile di questa giornata, rapportata alle sue inseguitrici, e alla Dacia Arena è arrivata un'altra grande prova di forza da parte dei nerazzurri. Un primo tempo dominato, 60-65 minuti disputati e controllati da grande squadra. Leggera sofferenza nel finale senza però concedere palle gol ai tuoi avversari.
Tutto a tre giorni di distanza da un'altra partita, in un mini ciclo che ti vede in campo 4 volte in 10 giorni. L'Inter di Chivu continua a dominare questo campionato, nei numeri e nelle prestazioni. Con sorprese anche importanti. Difficile, ad oggi, non considerare Esposito e Lautaro la coppia più bella vista in campo nelle ultime partite: dal Lecce all'Udinese, sono loro due ad aver regalato 6 punti pesantissimi alla squadra negli ultimi 180 minuti della stagione. g
Quello che colpisce è l'intesa tra i due giocatori. Uno fa a sportellate, gioca da pivot e continua a confezionare assist per l'altro (sono 4 per Lautaro, gli stessi di Lukaku nella sua carriera nerazzurra). L'altro, nonostante qualche fisiologico passaggio a vuoto, continua a segnare e ad essere leader in tutti i sensi. La PioLa, come ribattezzata dai tifosi sui social, è una grande coppia d'attacco. Thuram e Bonny sono avvisati.
Dopo la partita della Dacia Arena, pian piano, tutti iniziano a svegliarsi anche su Luis Henrique. Il brasiliano è in continua crescita. Difensivamente c'è sempre stato, resta da capire quanto sia chiamato ad autogestirsi dallo staff tecnico perché alle sue spalle non c'è nessuno all'altezza (Diouf adattato, Darmian scomparso).
Luigi Enrico, se vogliamo italianizzare il suo nome, tratta la palla con una naturalezza e qualità invidiabile. Non trema e gioca sempre la palla a terra. Margini di miglioramenti ci sono, ad esempio potrebbe andare di più sul fondo ed essere più cattivo negli ultimi metri. Ma è sempre in continuo movimento, si propone, si fa vedere, si inserisce. Non sarà Hakimi, ma non è nemmeno paragonabile a Dalbert come qualcuno ha cercato di fare.
Ora l'Inter è attesa da altre due partite ravvicinate. Entrambe a San Siro. Una contro l'Arsenal e l'altra con il Pisa. E per assurdo la seconda è più importante, seppure a San Siro sta per sbarcare la squadra più forte del mondo (prima in Champions e prima in Premier). Se da un lato l'Inter ha ancora la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions (potrebbero bastare 4 punti nelle ultime due contro Arsenal e Borussia), venerdì sera contro il Pisa l'Inter potrebbe allungare sulle rivali che si sfideranno tra loro: Juve-Napoli e Roma-Milan sono infatti in programma nel prossimo weekend.
Sicuramente l'Inter potrebbe allungare, in caso di vittoria, su due squadre. Se non su tutte quattro in caso di due pareggi. L'occasione è troppo ghiotta per cercare di scappare ancora di più in vetta alla classifica. Ma una grande squadra non lascia nulla per strada. In Europa, dopo i ko contro Atletico e Liverpool (arrivati entrambi all'ultimo minuto), l'Inter vuole rialzare la testa. E contro i più forti al mondo servirà un'altra grande notte. Un'altra notte da Inter.
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 Pio per Lautaro, 3 assist in Serie A: solo una coppia tiene il passo della Piola in A
- 23:30 L'Inter di Chivu vola, 16 vittorie nelle prime 21: nei 5 precedenti nerazzurri è sempre stato scudetto
- 23:15 Collovati: "Scudetto? Situazione strana, Inter prima senza aver vinto scontri diretti. Però..."
- 23:00 Sassuolo, Grosso: "Scudetto? Campionato equilibrato, e lo sarà fino alla fine"
- 22:45 Allegri di corto muso, Füllkrug come Esposito: Lecce battuto 1-0. Rossoneri a -3 dai nerazzurri
- 22:30 Inter Women, Csiszár: "Contro la Juve devi dare qualcosa in più. Ora testa alle prossime gare"
- 22:15 Juventus Women, Canzi dopo il ko contro l'Inter: "Abbiamo giocato come dovevamo, c'è tanto rammarico"
- 22:00 Inter Women, Vilhjalmsdottir dopo il 2-1 alla Juve: "Tre punti fondamentali, siamo una squadra ambiziosa"
- 21:45 Inter-Arsenal, martedì a San Siro la quarta sfida tra le due squadre: nerazzurri avanti nei precedenti
- 21:30 L'Inter di Chivu alza il muro, ad Udine l'11esimo clean sheet in Serie A: è primato
- 21:15 Assist, gol in trasferta, con il destro e con il sinistro. Lautaro nell'élite d'Europa: tutti i numeri del Toro
- 21:00 fcinPalacios riflette sul suo futuro. Se continuasse a rifiutare proposte rischierebbe la 'retrocessione'
- 20:45 FootyHeadlines - Spuntano nuove immagini della divisa casalinga dell'Inter 2026/27
- 20:40 Cocchi in conferenza: "Contento della prestazione. Allenarmi con grandi campioni fa bene al mio futuro"
- 20:30 Qui Pisa - Verso l'Inter, Gilardino riaccoglie Akinsamiro e Caracciolo e aggiunge un nuovo acquisto
- 20:25 Vecchi in conferenza: "Era importante portare a casa i tre punti. Siamo stati attenti"
- 20:15 Inter U23-Virtus Verona, le pagelle - Alexiou ferma tutto, La Gumina glaciale
- 20:00 Malen subito protagonista, la Roma batte il Torino 2-0 e stacca la Juventus: per Gasperini ora c'è il Milan di Allegri
- 19:50 Dopo quasi quattro mesi l'Inter U23 torna a vincere in casa: Virtus Verona battuta 1-0, decide La Gumina
- 19:45 Trevisani e Callegari concordi: "Se l'Inter cede Frattesi prenda Palestra, è fortissimo"
- 19:30 Inter Women, Piovani: "Prestazione di altissimo livello, questo gruppo merita tutto e sta alzando l'asticella"
- 19:15 Dopo il ko con la Juve, l'Inter ha lasciato solo qualche briciola agli avversari: media punti spettacolare
- 19:00 Gautieri sulla lotta Scudetto: "Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine"
- 18:45 Bari in caduta libera: i biancorossi battuti in casa dalla Juve Stabia, Stabile e De Pieri restano in panchina
- 18:30 Napoli, Lobotka non perde le speranze: "Scudetto? Difficile, ma ci sono ancora tante partite da giocare"
- 18:15 La Lazio punta Giovane del Verona: club al lavoro per uno scambio con Belahyane
- 18:00 Piovani a RAI Sport: "Le ragazze sono tornate alla grande dopo la sosta". Poi ricorda Commisso
- 17:45 Silver aggiorna su NBA Europe: "Per Milano parliamo con Inter, Milan e Olimpia. E le parti parlano tra loro"
- 17:30 L'Inter Women inizia col botto il 2026: Vilhjálmsdóttir e Milinkovic ribaltano la Juventus, finisce 2-1
- 17:15 Sky - Allenamento di scarico alla Pinetina. Josep Martinez in gruppo, è disponibile per l'Arsenal
- 17:02 La Fiorentina si rialza a Bologna: Mandragora e Piccoli rilanciano la Viola. Ora la salvezza è un obiettivo tangibile
- 16:45 Arsenal ancora imbattuto in Champions. L'Inter ultima squadra a battere i Gunners in fase campionato
- 16:30 Nuovo test per l'Hajduk, Mlacic out. Definito il suo ingaggio all'Inter, in estate idea transito al Lugano. Però...
- 16:15 Napoli, la ricetta di Mazzocchi: "Non dobbiamo pensare all'Inter, ma solo al nostro percorso"
- 16:00 Borghi analizza la vittoria dell'Inter: "Calcio bellissimo, unico neo la mancata concretizzazione"
- 15:45 Scontri in autostrada tra ultras di Fiorentina e Roma: guerriglia e attimi di forte tensione
- 15:30 Hernanes: "L'Inter vince le partite sporche con gli attaccanti. Alla Juve questa cosa manca"
- 15:15 L'Inter Women torna in campo, ed è subito big match con la Juventus: le formazioni ufficiali
- 15:00 Akanji si gode il risultato con l'Udinese: "Vittoria importante"
- 14:45 Torino, Asllani sempre più fuori dal progetto: l'albanese non convocato per la partita con la Roma
- 14:30 Parma e Genoa danno continuità alla striscia positiva: finisce 0-0 il lunch match del Tardini
- 14:15 Arsenal, Arteta e il calendario: "Prima l'Inter, poi lo United. Ora riflettiamo e poi ripartiamo"
- 14:00 Pinheiro arbitro di Inter-Arsenal: un solo precedente coi nerazzurri nella scorsa Champions
- 13:46 Cosmi esalta Akanji: "Acquisto azzeccato sotto ogni punto di vista. Porta esperienza e qualità"
- 13:31 Dalla Svizzera - Il Basilea sogna Sommer, ma non è l'unica opzione per il futuro: cosa filtra da fonti vicine al giocatore
- 13:17 Udinese, Solet: "Sconfitta difficile da accettare perché avremmo potuto pareggiare. Ma è il calcio"
- 13:03 Mlacic cambia agente, l'Inter non è contenta e non aspetta: c'è il rischio che l'operazione possa saltare
- 12:48 Compie cinquantanove anni Ivan Zamorano. Gli auguri dell'Inter: "Happy birthday Bam Bam"
- 12:34 Addio a Commisso, la Fiorentina: "Grazie a tutti i club, ai tifosi e alle federazioni per la loro vicinanza"
- 12:20 Corsera - L'Inter ferita da una stagione senza trofei ha quel qualcosa in più. E non si compra al mercato
- 12:06 Calvarese: "Udinese-Inter, errore di Di Bello nel giallo per Carlos Augusto. Il brasiliano interviene in maniera pulita"
- 11:52 Moviola CdS - Di Bello si complica la vita: nessun tocco di mano di Kabasele, né il giallo a Carlos Augusto
- 11:38 La Repubblica - Inter, secondo 1-0 di fila e altri tre punti. Chivu ha imparato l'arte di vincere di quel tanto che basta
- 11:24 Pagelle TS - Lautaro da 7,5, Akanji e Esposito premiati con un 7. Solo due i nerazzurri sotto la sufficienza
- 11:09 Angolo Tattico di Udinese-Inter - Akanji mediano nel finale, le catene esterne nerazzurre con qualità e velocità
- 10:55 Pagelle CdS - Chivu da 7 come Pio e Zielinski: con l'Udinese, l'unica colpa è aver tenuto aperto il match
- 10:40 Champions League, squadra arbitrale portoghese per Inter-Arsenal: fischietto affidato a Joao Pinheiro
- 10:26 Champions League, definito l'orario della conferenza di Chivu e dell'allenamento. Le attività della vigilia
- 10:12 PSV, il tecnico Bosz si tiene stretto Perisic e allontana l'Inter: "Non so nulla, ma non succederà. Resterà"
- 09:58 Moviola GdS - Di Bello va in blackout e fa due errori gravi. Carlos Augusto netto sul pallone, giallo inesistente
- 09:43 TS - È bastato un gol a Lautaro per consegnare i tre punti all'Inter. Contro l'Udinese un solo neo
- 09:29 CdS - Inter, che metamorfosi rispetto all'andata. Chivu detta la parola chiave: responsabilità
- 09:14 GdS - Lautaro torna a fare Lautaro e macina primati. Esposito al suo fianco si esalta: non più solo ThuLa
- 09:00 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, ma Akanji, Pio e Zielinski top. Chivu fa valere la superiorità ma che sofferenza
- 08:45 CdS - L'Inter sbanca a Udine sull'asse Esposito-Lautaro. Undicesimo clean sheet in 21 gare, ma c'è un difetto
- 08:30 GdS - L'Inter batte di misura l'Udinese, si tiene il primo posto e si gode la nuova coppia d'attacco. Ma quanti sprechi...
- 08:15 Meravigliosamente Lautaro: un colpo accademico per la definizione della realtà nerazzurra
- 00:10 Hic Lautaro optime