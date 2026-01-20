C'è anche un intervento di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, nello speciale realizzato da Sky Sports UK sull'iconico stadio di San Siro, pronto a far posto nei prossimi anni al nuovo impianto che sarà la casa dei due club milanesi. "Il Meazza sarà sempre uno stadio che riporta alla mente ricordi. E ha portato molte vittorie", dice Pupi. Prima di svelare la sua partita del cuore giocata alla Scala del Calcio: "La gara del mio debutto, non avrei mai potuto immaginare che fosse la prima di 858 partite".

Dopo l'amarcord, l'ex capitano dei nerazzurri proietta il suo sguardo al futuro: "Tutto è cambiato. Credo che una squadra importante in tutto il mondo come l'Inter abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante è che sia sempre a San Siro. Spero che saremo in grado di creare ricordi speciali anche lì".