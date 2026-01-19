L'affare per l'approdo di Leon Jakirovic all'Inter è cosa fatta. E a festeggiare sui social è il padre del calciatore in arrivo dalla Dinamo Zagabria, l'allenatore dell'Hull City Sergej Jakirovic, che sul proprio profilo Instagram posta la foto del montaggio con il figlio che indossa la maglia nerazzurra e una frase eloquente: "Sempre forza Inter!".

Sezione: Focus / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 22:18
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
