L'affare per l'approdo di Leon Jakirovic all'Inter è cosa fatta. E a festeggiare sui social è il padre del calciatore in arrivo dalla Dinamo Zagabria, l'allenatore dell'Hull City Sergej Jakirovic, che sul proprio profilo Instagram posta la foto del montaggio con il figlio che indossa la maglia nerazzurra e una frase eloquente: "Sempre forza Inter!".