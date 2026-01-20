La formazione dell'Inter per la sfida all'Arsenal verrà comunicata ai giocatori nell'immediatezza della partita, ma secondo Tuttosport c'è ancora un dubbio da risolvere. Riguarda la posizione di Manuel Akanji, in teoria destinato a giocare da perno centrale come avvenuto di recente nella maggior parte dei casi.

In realtà lo svizzero potrebbe anche traslocare nella posizione di braccetto a destra qualora Chivu dovesse optare per Acerbi in mezzo al posto di Bisseck, che quindi andrebbe in panchina e porterebbe proprio Akanji a dover agire al fianco dell'esperto italiano. Secondo il quotidiano c'è anche un altro possiible dubbio a centrocampo: inamovibili Barella e Zielinski, mentre Sucic, Mkhitaryan e Frattesi si disputano una maglia.