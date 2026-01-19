Se l'affare Branimir Mlacic sembra destinato a chiudersi con una fumata nera, l'Inter non ha voluto farsi sfuggire l'altro talento messo sotto osservazione, vale a dire Leon Jakirovic. Secondo Fabrizio Romano, il direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto seguire il giocatore per lungo tempo e ora l'operazione è praticamente conclusa: alla Dinamo Zagabria andranno 2,5 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita.

Jakirović si recherà questa settimana in Italia per le visite mediche. L'Inter ha battuto il Salisburgo grazie ai buoni rapporti con gli agenti di Jakirović, che sono gli stessi di Petar Sucic. Jakirovic sarà indirizzato inizialmente alla squadra Under 23 dell'Inter, con successivo salto in prima squadra in futuro.