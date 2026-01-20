Ospite di 'Calciomercato - L'Originale', Walter Zenga si sofferma sulla figura di Cristian Chivu e sulle differenze tra essere tecnico dell'Inter oggi e in passato: "Sono due tempi completamente differenti, per comunicazione, motivazione e tutto quanto. Io ho avuto gente di esperienza come Giovanni Trapattoni e Osvaldo Bagnoli. Cristian Chivu è giovane, porta delle idee notevoli; però io ci tengo a sottolineare che quando vincemmo lo Scudetto in trasferta andavamo il sabato e non facevamo allenamento la mattina, quindi quelle che sembrano chissà quali novità si fanno sempre"

Chivu che impressione ti dà?

"Quella di un ragazzo intelligente, che comunica, capisce e trova soluzioni. Anche l'idea di mettere Manuel Akanji davanti alla difesa, che sembra una mossa disperata perché l'Inter gioca con cinque difensori, è giusta se c'è bisogno".

Cosa comporta essere dell'Inter?

"Avere grandissima fede, senso di appartenenza come piace dire a me. Ma soprattutto avere la credibilità di dare credibilità a chi indossa quella maglia e dare la percezione che chi indossa quella maglia dà sempre il 100%".