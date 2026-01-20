Il PSV Eindhoven non deve minimamente prendere in considerazione l'idea di cedere Ivan Perisic, per cui negli ultimi giorni si è fatta sotto l'Inter. A dirlo è Willy van de Kerkhof, ex giocatore dei Boeren e della Nazionale dei Paesi Bassi, lanciando una provocazione: "Che super professionista, fantastico! Può giocare altri tre anni per come si allena. È giusto che Peter Bosz abbia detto che non andrà all'Inter perché non è in vendita. Non dovresti mai vendere un giocatore così, nemmeno se offrono 100 milioni di euro", le sue parole durante il podcast 'PSV De Willy & René'.