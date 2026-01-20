"Ho l’Inter sempre nel cuore", dice Maicon Douglas Sisenando, cominciando la sua intervista pubblicata oggi da La Repubblica. Il brasiliano è tornato in patria, a San Paolo, ma segue ancora i nerazzurri e gira il mondo per giocare a calcio coi vecchi amici e compagni di squadra. Si dice convinto che l'Inter "vincerà lo scudetto. Perché è superiore alle altre. È la più forte, ha una rosa completa, lunga, ha un campione come Lautaro che fa la differenza. E un grande allenatore".

"Chivu? Innanzi tutto è un ragazzo intelligente e soprattutto empatico. E infatti è stato capace di entrare nella testa dei giocatori, si vede che con i ragazzi che allena ha grande sintonia, che lo seguono. Questo perché ha grandi doti umane. Ma soprattutto capisce, eccome, di calcio. Già quando giocava, si capiva che poteva fare l’allenatore. Vedeva il gioco, sapeva capire le situazioni e i momenti della partita, era già un tecnico".

Secondo Maicon, "il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo. Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l’Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. Lo penso. E soprattutto lo spero",