A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Arsenal, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per presentare la cruciale sfida di Champions League di San Siro: "Contano la responsabilità, l'atteggiamento e la voglia di essere dominanti, ma anche la serenità - le parole del romeno -. In queste partite si gioca sulla qualità e sugli errori, a viso aperto. Si tratta di due squadre forti che hanno voglia di portare a casa la partita".