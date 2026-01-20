A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Arsenal, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per presentare la cruciale sfida di Champions League di San Siro: "Contano la responsabilità, l'atteggiamento e la voglia di essere dominanti, ma anche la serenità - le parole del romeno -. In queste partite si gioca sulla qualità e sugli errori, a viso aperto. Si tratta di due squadre forti che hanno voglia di portare a casa la partita".

Sezione: Focus / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 20:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
