Oggi, martedì 20 gennaio, ATM ha previsto un servizio speciale per facilitare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei tifosi da e per lo stadio di San Siro in occasione di Inter-Arsenal, match valido per la penultima giornata della League Phase di Champions League. Di seguito tutti i dettagli:

M1 (da Lotto verso Sesto) e M5 chiudono più tardi

M1. Treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultime partenze da Lotto alle 00:40, 00:50 e 1.

M5. Treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza all'1 dai capolinea.

Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Stazioni M5 chiuse sul finire della partita

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

Alcune linee cambiano servizio prima, durante e dopo la partita

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).

Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.

A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea Q78 (in servizio dopo le 22)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.