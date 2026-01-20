In 180 minuti l’Inter si gioca il proprio destino europeo: stasera contro l’Arsenal e la prossima settimana contro il Borussia Dortmund, i nerazzurri capiranno se in calendario bisognerà fare posto per altre due partite oppure se si approderà dritti agli ottavi di finale come nella scorsa stagione. Dal prato di San Siro, il presidente dell’Inter Beppe Marotta presenta così il match di questa sera contro i Gunners ai microfoni di Sky Sport:

Quanti punti servono per andare agli ottavi? Stasera giocate contro la prima in tutto.

“Questo è un format strano, difficile fare previsioni. Ci sono tante squadre coinvolte in pochi punti, ci sono anche adesso dei risultati clamorosi. Sappiamo di voler fare una partita positiva e portare a casa un risultato altrettanto positivo. Poi faremo un consuntivo a fine gara”.

Difficile migliorare una rosa come questa, però a destra c’è un po’ una difficoltà numerica. Come va la ricerca di un nuovo esterno?

“Questo è un mercato povero, senza occasioni che facciano salire il livello della nostra rosa. I sondaggi di Ausilio e Baccin devono essere costanti, ma ora non c’è l’occasione che ci possa fare migliorare. Dumfries poi è in via di guarigione e sarà a disposizione quanto prima”.

Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria presente in studio, viene invitato a chiudere virtualmente la trattativa per Jakirovic.

“Siamo due professionisti seri, sappiamo che la Dinamo Zagabria ha giocatori interessantissimi. I miei colleghi hanno fatto il sondaggio e spero si arrivi ad una conclusione. Sarei felice di poter aggregare questo ragazzo interessantissimo al nostro organico, parlando anche di Under 23. La Dinamo è una fucina di giovani; siamo molto contenti di Sucic, poi è il presidente che ha il diritto di accettare l’offerta migliore. Però noi siamo molto ottimisti”.

Risposta alla quale Boban replica: “Ci vediamo domani, Beppe…”.