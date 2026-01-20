Sono stati Juventus e Milan i primi club ascoltati dal Comitato presso la commissione parlamentare Antimafia circa la questione che ha rigurdato le Curve di diversi club italiani, Inter e Milan in primis. Dopo aver ascoltato il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, e il numero uno del Milan, Paolo Scaroni nella giornata di ieri, oggi toccherà alla Roma, in attesa dell'incontro con il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, atteso per il 30 gennaio.

"I confronti con i club - ancora da fissare le audizioni dei vertici di Lazio, Napoli, Atalanta, Hellas Verona e Torino - sono il secondo step dell'indagine del comitato, che nel 2025 ha visto passare a Palazzo San Macuto i dirigenti del Coni, della Figc e di alcune componenti federali" si legge su Tuttosport che ha diffuso la notizia. Le audizioni di Juventus e Milan sono state giudicate positive dal comitato: "Sia Ferrero sia Scaroni hanno fatto riferimento all’importanza dello stadio di proprietà per investire nella sicurezza, e l’esempio dello Stadium di Torino, con videocamere e servizio d’ordine gestiti direttamente dal club, è emblematico" si legge. "Entro marzo il comitato dovrebbe consegnare alla Commissione in plenaria una relazione, con relative proposte, da sottoporre al Parlamento" conclude il quotidiano torinese.