Arriva l'Arsenal e torna la ThuLa per quella che, come riporta Tuttosport, dovrà essere una notte da ricordare come quelle dell'anno scorso contro Feyenoord ma soprattutto Bayern Monaco e Barcellona.

In tutte quelle gare ci fu la coppia Thuram-Lautaro davanti a fare la differenza. Dovranno farla anche per scardinare la miglior difesa d'Europa, un gol subito in sei partite di Champions League. A differenza dello scorso anno l'Inter ha anche Bonny e Pio Esposito, rispettivamente 5 e 4 gol in stagione, comunque dietro ai 15 e 10 dell'argentino e del francese. In tutto l'attacco nerazzurro conta 34 gol con le punte.