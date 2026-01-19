Il tour di interviste di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Arsenal ha fatto tappa anche a Inter TV: "Servirà una gara di intensità, di attenzione, coraggio e personalità - le parole del tecnico nerazzurro -. Le gare in Champions non sono mai facili, dovremo essere all’altezza della competizione e di quello che abbiamo creato negli ultimi anni nelle competizioni europee. Saremo pronti a essere la nostra miglior versione".

L'Arsenal ha subito un solo gol in Champions in questa stagione.

"Noi dobbiamo fare la partita, capire i momenti cercando di essere dominanti. Non chiedo mai niente di speciale, chiedo di fare le cose che sappiamo fare. Di avere attenzione, concretezza e personalità. Il calcio è un gioco dove devi tirare fuori la responsabilità, la qualità e tutte le conoscenze che hai".

Dopo più di un mese senza Champions, cosa ci sarà di diverso?

"Post-Liverpool abbiamo avuto un percorso abbastanza netto di crescita, tra campionato e Coppa Italia; anche nella semifinale di Supercoppa. Ho visto una squadra che ha voglia di mettere in campo tutto ciò che ha, che cerca di avere un'identità, di essere dominante. Una squadra che vuole capire i momenti e che fa di tutto per portare a casa il risultato".