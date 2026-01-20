Mancano soltanto due turni alla fine del girone di Champions League ed è quindi possibile fare qualche calcolo in chiave qualificazione. Secondo Paolo Condò, autore oggi di un editoriale sul Corriere della Sera, "rispetto all’anno scorso alcuni livelli d’accesso probabilmente cambieranno un po’. A quota 16 potrebbe rendersi necessaria un’ottima differenza reti per qualificarsi agli ottavi in forma diretta, mentre un anno fa bastavano i punti. La linea del playoff «alto», quello che garantisce la gara di ritorno in casa, resterà verosimilmente a quota 13 con una buona differenza reti". In sostanza, "l’Atalanta a 17 si qualifica direttamente, l’Inter a 16 (con una ricca differenza reti) probabilmente anche".

"L’Inter - si legge ancora - stasera affronta la capolista Arsenal (già qualificata) a San Siro e poi andrà a Dortmund per un autentico spareggio: sono fattibili due punti, quattro costituirebbero un’impresa, ma il momento dei Chivu-boys è felice".