"La ventunesima giornata di Serie A riscrive le gerarchie social" si legge su Calcio e Finanza che aggiorna i dati della classifica MediaScore all'indomani della 21esima giornata di Serie A EniLive, a dirla tutta non ancora conclusa. La Juventus, caduta in casa del Cagliari, ha conquistato il dibattito social e ha scalzato l’Inter, riconquistando la leadership della classifica dopo un weekend che ha visto come grande protagonista il povero Rocco Commisso, venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato e diventato il centro delle interazioni social. Ma andiamo per ordine.

La squadra di Spalletti ritrova la vetta della classifica social con 44.800 menzioni, superando l'Inter, citata per 44.600 volte. Con 40.500 menzioni, il Napoli di Conte sale sul podio conquistando un posto davanti al Milan, vittorioso sul Lecce e momentaneamente quarta nella classifica in questione con 35.500 menzioni, sopra la Roma che ne ha totalizzate 23.300. Spazio ancche e soprattutto a Como e Cagliari che hanno risalito la classifica di nove posizioni, classificandosi rispettivamente nona con 10.900 menzioni e decima con 8.600.

"Mentre la classifica delle menzioni sui social vede degli spostamenti interessanti al vertice, la top 5 nella classifica delle citazioni dei media tradizionali e online questa settimana rimane invariata" e in testa continua a svettare il Napoli con 18.951 citazioni, seguono Inter con 17.010 e Roma con 15.629. Chiudono Juventus e Milan in quarta e quinta posizione rispettivamente con 15.616 e 13.140 citazioni. "L’analisi del sentiment settimanale conferma una dominanza neutra (tra il 75% e l’82%), anche se l’umore delle piazze riflette i recenti verdetti del campo e le dinamiche delle trattative" e l'unica a distinguersi per sentiment positivo superiore a quello negativo è la Roma. L'Inter dal canto suo, invece, "registra il dato di negatività più alto (16%) a fronte di un esiguo 6% di positività: sebbene i risultati con Chivu siano solidi, le costanti polemiche arbitrali e le ammonizioni contestate favoriscono un inasprimento del clima sui social". Il Napoli segue il trend dell'Inter con un 15% negativo e solo il 10% positivo, la Juventus registra un 10% negativo al fronte dell'8% positivo. Infine troviamo il Milan con un 12% negativo e un 6% positivo.