Prepariamoci insieme a Inter-Arsenal, match valido per la 7a giornata di Champions in programma questa sera a San Siro. Le ultimissime, la probabile formazione e le ultime news di calciomercato.

Sezione: Web Tv / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
