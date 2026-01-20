A pochi minuti dal match contro l’Arsenal si è presentato a Inter TV il centrocampista croato Petar Sucic: “Stasera è una grande serata, è da quando sono bambino che sogno di giocare partite del genere e non vedo l’ora di vendere in campo. Queste partite sono segnate spesso dai piccoli dettagli, le piccole cose sono quelle a cui dobbiamo prestare attenzione”.