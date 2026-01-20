Non c'era alcun rappresentante di Oaktree all'incontro di ieri a Londra denominato "Nba Nex-Europe", come riporta oggi Il Giorno. C'erano Olimpia Milano e RedBird, ma non il fondo che ha in mano il club nerazzurro.

L'assenza di Oaktree fa da smentita ai rumors che volevano gli americani al fianco di Cardinale per un progetto di proprietà diffusa assieme anche alla stessa Olimpia. Ieri a Londra, in ogni caso, erano presenti anche Real Madrid, Barcellona, Panathinaikos, Bayern Monaco e Alba Berlino, ma non Chelsea e Manchester City che non sarebbero interessate. Il nodo è anche legato ai 500 milioni di euro che i club dovrebbero versare alla NBA per entrare nel torneo.