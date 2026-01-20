Nel corso della conferenza stampa post-assemblea, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli ha annunciato la volontà di organizzare un meeting tra arbitri, allenatori e vertici societari per un confronto completo sulle interpretazioni arbitrali: "Abbiamo poi parlato del rapporto con gli arbitri, vogliamo cercare di avere una maggior formazione possibile per gli Ufficiali di gara e avremo un incontro con gli allenatori e i vertici delle Società per chiarire i punti dubbi, conoscere l’interpretazione della CAN sugli stessi ed eventualmente discuterne. La data di questo incontro non è ancora fissata, aspetteremo il quadro completo degli impegni europei dei Club per deciderla".

Simonelli prosegue: "Tutti abbiamo un obiettivo: gli arbitri possono essere bravi e meno bravi, sbagliano loro come portieri, attaccanti, difensori, e via dicendo. Però, per la regolarità del campionato, vogliamo che questo errore umano sia omogeneo. Non vogliamo che sbaglino per tutte le squadre ma che, se c'è un errore, sia sempre quello. E poi se ne può discutere. Il tema di fondo, su cui dovremo trovare un accordo con i presidenti, è se vogliamo una partita spezzettata dove la VAR interviene in ogni momento o se ne vogliamo una con meno interventi? Queste grandi interruzioni non aiutano il pubblico, televisivo e allo stadio. Esaminare nel dettaglio tutti i singoli casi può dare maggior certezza sull'equità, dall'altro il troppo spesso è nemico del bene: è una scelta da fare con tecnici, arbitri e dirigenti". L'incontro non riguarderà i capitani, come precisa Simonelli: "All'inizio si faceva con allenatori e capitani. Ma sono incontri che ha senso fare a inizio campionato, non a ridosso delle gare. Considerato che lo faremo a campionato in corso, con partite importanti a ridosso, preferiamo limitare questa cosa agli allenatori".