Calci d'angolo o calci di punizione: non fa differenza. Inter e Arsenal sono le specialiste sui piazzati. I numeri non mentono: i hanno raggiunto quota 16 gol tra tutte le competizioni attraverso i tiri da fermo, mentre i Gunners addirittura 28.

In casa Inter lo stratega è Angelo Palombo. "Chivu e l’ex Samp avevano fruttuosamente lavorato insieme nei pochi mesi vissuti a Parma e quando è arrivata la telefonata della dirigenza nerazzurra l’estate scorsa, l’allenatore romeno ha subito fatto il nome di Palombo come membro del suo gruppo di lavoro - ricorda la Gazzetta -. Troppo importante la minuziosità con cui tutto lo staff tecnico sfrutta anche la minima occasione. E infatti non è un caso che l’Inter sia la squadra che ha segnato più di tutte in Serie A da palla inattiva (12 centri), come non è un caso che sia proprio l’Arsenal l’unica in Europa - alla pari del Tottenham - ad aver segnato più dei nerazzurri sugli sviluppi degli angoli (11-9)".

Merito dei tiratori, senza dubbio (oggi mancherà Calhanoglu), ma anche di chi sa inserirsi con forza e tempismo in area avversaria.