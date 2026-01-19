Il Como si riscatta alla grande dopo il ko di giovedì scorso contro il Milan, battendo nettamente la Lazio con un tris. Primo tempo a dir poco scoppiettante all'Olimpico di Roma: i lariani partono fortissimo e dopo soli 2 minuti passano in vantaggio con il tiro di Baturina. Al 24esimo ci pensa Nico Paz a ribadire in rete un cross laterale di Caqueret. Lo stesso Paz, dieci minuti più tardi, si fa respingere il rigore del possibile tris che avrebbe archiviato la pratica. Nella ripresa continua il gioco stupendo dei lariani, che archiviano la pratica ancora con Nico Paz. Como che ora si ritrova a 5 lunghezze dal quarto posto occupato dalla Roma.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 22:47
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print