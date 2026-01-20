Il Pisa ha iniziato ieri la preparazione al match di San Siro di venerdì sera contro l'Inter. Dopo una domenica di riposo la squadra di Gilardino si è radunata al Centro Sportivo di San Piero a Grado per la prima seduta della settimana: il programma - informa il club toscano - proseguirà con le sedute di martedì (mattina), mercoledì (mattina) e giovedì (mattina). L'arrivo a Milano è invece previsto per giovedì sera.