Il Pisa ha iniziato ieri la preparazione al match di San Siro di venerdì sera contro l'Inter. Dopo una domenica di riposo la squadra di Gilardino si è radunata al Centro Sportivo di San Piero a Grado per la prima seduta della settimana: il programma - informa il club toscano - proseguirà con le sedute di martedì (mattina), mercoledì (mattina) e giovedì (mattina). L'arrivo a Milano è invece previsto per giovedì sera.
Sezione: L'avversario / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 16:28
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
