L'eventuale cessione di Ivan Perisic all'Inter, nel mercato di gennaio, non sarebbe uno choc per il PSV, almeno secondo Jerdy Schouten. Che, dopo la vittoria sul Fortuna Sittard di sabato scorso, ha parlato così dell'eventualità di non avere più il croato come compagno: "Si vedono molti giocatori che se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere - le parole dell'ex centrocampista del Bologna -. Certo, preferiremmo avere tutti con noi, ma se uno se ne va, non mi farei prendere dal panico".