Sono tre i giocatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 21esima giornata di Serie A: si tratta di Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa).

In chiave Inter c'è da segnalare la terza sanzione per Carlos Augusto, ammonito in occasione della gara di Udine. A proposito della sfida del Bluenergy Stadium, al club friulano è stata comminata una multa di 5mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". 

