In attesa di ufficializzare l'arrivo di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, l'Inter continua a costruire il proprio futuro andando a cercare giovanissimi talenti per rinforzare il proprio settore giovanile. Ed è così che, come verificato da FcInterNews.it, il club nerazzurro sta per chiudere per un altro ragazzo di belle speranze, Mahdi Maghlout, dell'Aubagne Air. Ala destra di piede mancino, festeggerà i 17 anni a maggio e ovviamente l'obiettivo è aggregarlo alla U20 di Benny Carbone. Pronto per lui un contratto fino al 2028.

Anche questa nuova operazione, passata sotto traccia, conferma la volontà del club di Viale della Liberazione di rafforzare la propria Academy andando a pescare i migliori talenti in giro per l'Europa per poi aiutarli a crescere in casa, sfruttando al massimo l'U23 che permette di non perderne il controllo.

Sezione: Esclusive / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 16:42
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
Print