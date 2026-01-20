L'Inter Primavera perde ancora, questa volta in casa per mano del Monza: finisce 2-3. I nerazzurri hanno completamente sbagliato l'approccio in entrambi i tempi. Pronti, via e subito i biancorossi la sbloccano con Colonnese, più in alto di tutti su piazzato: 0-1 al 2'. Il pari di Iddrissou, freddo dal dischetto, riporta momentaneamente il sereno al 36', ma l'avvio di ripresa, se possibile, è peggio di quello del primo tempo. Due gol di Reita su due leggerezze dela difesa nerazzurra al 47' e al 53' portano il Monza avanti 1-3. Poi Bovio accorcia le distanze in mischia a poco meno di mezz'ora dalla fine. Negli ultimi venti minuti l'Inter, in realtà senza nemmeno troppa convinzione, cerca il pari. Poche occasioni, tanti errori: finisce così, con il Monza che passa a Interello 2-3. Terza sconfitta in quattro gare di campionato nel 2026 per la squadra di Carbone, che scivola al quinto posto: se la Roma dovesse vincere la sua partita, giovedì contro il Torino, la vetta disterebbe ora sei punti.
INTER-MONZA 2-3
Marcatori: Colonnese (2'), Iddrissou (rig. 36'), Reita (47', 53'), Bovio (63')
INTER (4-3-3) Pentima; Marello, Bovio, Mackiewicz (dal 56' Peletti), Conti; Zanchetta (dal 56' Mancuso), La Torre, Venturini (dal 56' Zarate); Pinotti (dal 56' Mosconi), Iddrissou, Zouin (dall'80' Kukulis).
A disposizione: Farronato, Cerpelletti,, El Mahboubi, Pirola, Pavan, Slatina.
Allenatore: Benito Carbone.
Ammoniti: Iddrissou (50'), Zarate (72')
MONZA (3-5-2): Strajnar; Albé, Villa, Colonnese; Basgnaschi, Diene, Mout (dal 75' Ballabio), Bonaiuto (dall'85 Romanini), De Bonis (dal 75' Castelli); Reita (dall'85' Ganci), Fogliaro (dal 90' Fardin)
A disposizione: Montagna, Azarovs, Attinasi, Trefiletti, Iuliani, Zanni.
Allenatore: Oscar Brevi.
Ammoniti: Bagnaschi (62'), Diene (90'+5)
Arbitro: De Angeli
Assistenti: Arshad - Li Vigni.
RIVIVI IL LIVE
19.55 - Palla sul fondo dopo il tiro di La Torre e triplice fischio. Finisce così, Inter battuta dal Monza 2-3.
90'+5 - A quindici secondi dalla fine fallo di Diene su Mosconi al limite dell'area. Ammonito il centrocampista del Monza. Punizione pericolosa dai 18 metri, leggermente spostata sulla destra, per i nerazzurri.
90'+1 - Cinque di recupero.
90' - Ultimo cambio per i brianzoli, Fogliaro per Fardin.
85' - Altri due cambi per il Monza. Fuori Bonaiuto per Romanini e l'mvp della gara Reita per Ganci.
81' - Peletti perde palla e Fogliaro può puntare la porta. Tiro di destro non irresistibile, blocca Pentima.
80' - Ultimo cambio di Carbone: Kukulis per Zouin, Iddrissou va a fare l'esterno sinistro, Kukulis punta.
75' - Cambi per il Monza. Escono De Bonis per Castelli e Mout per Ballabio.
72' - Ammonito Zarate. Brutto fallo su Diene, anche se involontario. Dopo aver colpito il pallone, il piede resta lì e Zarate rifila un pestone al centrocampista del Monza. Ci sta il giallo.
66' - Mancuso, ci prova lui. Stop pazzesco su Villa, che diventa una sorta di veronica. Poi mancino in diagonale da ottima posizione, palla a lato di poco.
IL GOL - Cross a rientrare di Marello da corner, Bovio in tuffo arriva prima di tutti nel cuore dell'area di rigore e fa 2-3 di testa. Tutto riaperto!
63' - GOOOL DELL'INTER! BOVIO! 2-3!
62' - Ammonito Bagnaschi, ennesimo fallo sull'accelerazione di Zouin.
59' - Panico nella difesa dell'Inter. Marello cerca Pentima ma la palla è a metà strada e arriva Fogliaro, che va in scivolata e anticipa Pentima. La conclusione da terra colpisce l'estremo difensore nerazzurro, restando lì. Fogliaro poi prova un improbabile colpo sotto, Pentima ancora sulla sfera.
59' - Timida reazione con La Torre. Il centrocampista nerazzurro, che ha buone doti balistiche, ci prova da fuori. Blocca a terra Stranjar, il tiro era forte ma non angolatissimo.
55' - Quattro cambi per l'Inter. Fuori Pinotti, Mackiewicz, Zanchetta e Venturini per Mosconi, Peletti, Zarate e Mancuso. Messaggio forte e chiaro di Carbone.
IL GOL - Fogliaro beffa Mackiewicz e gli ruba palla dopo una chiusura imprecisa. Protezione palla ottima e suggerimento per Reita che arriva in corsa e salta Marello sulla destra. Una volta in area di rigore, quasi dalla linea di fondo, cerca la conclusione. La palla passa tra le gambe di Pentima, 1-3.
53' - Reita, ancora lui, 1-3 per il Monza. Pessimo avvio di ripresa per l'Inter.
51' - Ammonito Iddrissou, simulazione netta.
IL GOL - Cross dalla sinistra di De Bonis, Mackiewicz mette fuori di testa. Al limite dell'area arriva Diene, che si coordina e calcia fortissimo verso la porta di Pentima. La sua respinta è tutt'altro che perfetta, la palla resta lì e la difesa non ha la reattività per spazzare. Sul pallone arriva Reita che con Pentima a terra ha vita facile nel fare 1-2.
47' - Reita, 1-2. Come nel primo tempo, due minuti e gol del Monza.
46' - Subito Monza! Reita rientra da destra a sinistra e calcia con il mancino. Tiro potente ma non eccessivamente angolato, Pentima respinge in tuffo.
19.04 - Via alla ripresa!
19.02 - Squadre di nuovo in campo, tra poco si riparte.
Partita equilibrata tra Inter e Monza. I nerazzurri hanno iniziato malissimo, andando sotto dopo pochi secondi con il colpo di testa di Colonnese. Poi, con il passare dei minuti, le cose sono leggermente migliorate, con l'Inter che ha conquistato campo pur senza creare grandi occasioni. Alla fine l'opportunità di pareggiare è arrivata dal dischetto per un fallo di mano di Diene. Impeccabile dal dischetto Iddrissou, autore dell'1-1 al 36'. In generale la squadra di Carbone dovrà fare qualcosa in più per ribaltare definitivamente il risultato.
18.48 - Fischia due volte De Angeli: intervallo, punteggio di 1-1 a Interello.
45'+1 - Reita al volo, salva tutto Marello. Cross di De Bonis da sinistra, Reita va incontro al pallone sul secondo palo e colpisce con il mancino: Marello ci mette il piede e alza sopra la traversa.
41' - Ancora Colonnese di testa, fotocopia del gol su piazzato battuto da Mout dal centrosinistra. Palla che stavolta finisce alta.
39' - Grande chance Inter, ancora con Iddrissou. Cross dalla destra che Pinotti appoggia in area per l'attaccante nerazzurro: fondamentale l'intervento in anticipo di Colonnese, che salva tutto.
IL GOL - Rigore un po' masticato da parte di Iddrissou, che però spiazza il portiere e quindi segna il gol dell'1-1. Palla incrociata, va dall'altra parte Stranjar, tutto di nuovo in partià.
36' - GOOOOOLLL DELL'INTER! IDDRISSOU NON SBAGLIA, 1-1!
36' - Rigore per l'Inter! Marello batte un angolo sul primo palo, arriva Venturini, la palla arriva sul braccio di Diene. Penalty.
34' - Adesso l'Inter ha preso campo, manca però la giocata risolutiva nei metri finali.
26' - Primo squillo di Iddrissou. Zanchetta crossa dalla sinistra e l'attaccante nerazzurro, oggi capitano, prende il tempo a Colonnese. Palla che però scavalca la traversa, nessun problema per Strajnar.
22' - Altra accelerazione pazzesca di Zouin, che salta Bagnaschi e punta la porta. Una volta entrato in area dal lato corto sulla sinistra, cerca il tiro con il destro: salva tutto per il Monza Colonnese, decisivo in scivolata.
20' - La partita segue dei binari ben precisi. L'Inter, essendo sotto di un gol, muove la palla cercando varchi nella difesa brianzola, mentre il Monza, soprattutto a sinistra, cerca di ripartire quando può. I nerazzurri dovranno essere bravi a non concedere contropiedi pericolosi.
8' - Che sfortuna per l'Inter! Traversa di Zouin. Punizione dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra, come sempre ben battuta da Marello. Svetta Zouin, che aveva precedentemente guadagnato il piazzato. Il suo colpo di testa colpisce la parte bassa della traversa, poi la difesa libera.
4' - Ancora Monza. Fogliaro prova la girata dal limite, palla debole: blocca Pentima.
IL GOL - Punizione dal centrosinistra ben battuta con il mancino da Mout. La palla rientra e trova l'incornata di Colonnese, che impatta bene e manda sul palo più lontano. Nulla da fare per Pentima, incolpevole.
2' - Avanti il Monza. Gol di Colonnese, 0-1.
18.01 - Inizia la gara, Inter in nerazzurro, Monza in bianco.
17.58 - Squadre in campo, pochi minuti al calcio d'inizio.
Sfida tra Inter e Monza a Interello nella 21esima giornata del Campionato Primavera. Nel weekend l'Inter ha perso a Torino contro la Juventus e vuole rilanciarsi, nonostante la classifica sia ancora positiva. In casa il rendimento dei nerazzurri è decisamente suoeriore a quello lontano dalle mura amiche e la squadra di Carbone vuole continuare così. Ecco le scelte dei due allenatori in vista della gara, calcio d'inizio alle 18.00.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 20:03 LIVE - Inter-Arsenal, le ufficiali: Acerbi la spunta su Bisseck, chance per Sucic dal primo minuto. Torna la ThuLa
- 20:01 Dopo l'assalto estivo sfumato, il Bologna torna alla carica per Kristjan Asllani
- 19:52 Sucic a ITV: "È una serata che sogni fin da bambino, dovremo stare attenti ai dettagli"
- 19:47 ADNKronos - Il Viminale ha deciso: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina
- 19:34 Giulini chiama il Governo Meloni: "Dia un'occhiata allo stato miserabile degli stadi in Italia"
- 19:19 Sky - Riavvicinamento tra l'Inter e Mlacic: fissato l'incontro con Ramadani. Contatti con il Dibu Martinez
- 19:05 Nicolato esalta Fabbian: "Giocatore da sempre interessante. Lo paragonerei a Davide Frattesi"
- 18:51 Giudice Sportivo Lega Pro - Un turno di stop per Alexiou. Multata di 600 euro la Virtus Verona
- 18:37 Condò evidenzia: "L'Inter non cambia? Guardo la probabile e rispetto all'ultimo 11 anti-Arsenal..."
- 18:23 Juventus, Thuram parla del Benfica ma vale anche per la Serie A: "Nessun calcolo, dobbiamo vincere"
- 18:08 UFFICIALE - Colpo in prospettiva per l'Inter: arriva il talento francese Maghlout. L'ex club: "È un grande orgoglio"
- 17:54 Inchiesta Curve, Juventus e Milan in Commissione Antimafia. Il 30 gennaio tocca a Marotta
- 17:40 Primavera - L'Inter approccia male entrambi i tempi e perde in casa: a Interello passa il Monza 2-3
- 17:25 videoStankovic manda un altro segnale all'Inter: botta al volo e gol in Champions League
- 17:11 Juve, Spalletti: "Con Mourinho si alza sempre il livello del calcio. Nel primo periodo ci siamo beccati, poi..."
- 16:56 Akanji sarà dell'Inter, Romano sicuro: "Il club non ha dubbi, ecco quando ha intenzione di esercitare il riscatto"
- 16:42 fcinNon solo Jakirovic. L'Inter sta per chiudere anche per un giovane talento francese
- 16:28 Qui Pisa - Iniziata ieri la preparazione al match contro l'Inter: il programma della settimana. Giovedì l'arrivo a Milano
- 16:13 fcinCaccia all'esterno. Tra l'idea Perisic e il preferito Ndoye spunta una vecchia conoscenza della Serie A
- 15:57 Sky - Dzeko verso l'addio alla Fiorentina: contatti con Schalke 04 e un club francese. Il punto
- 15:43 Juventus, Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui"
- 15:29 Arrivata a Mantova la fiaccola olimpica, a Roberto Boninsegna l'onore di accendere il braciere
- 15:15 Gosens racconta: "Pioli mi impedì di andare al funerale di mia nonna. Quella sera andai ko con l'Inter"
- 15:03 Udinese, Kabasele: "Inter molto forte, ha giocato bene anche grazie al nostro 'aiuto'. Zielinski? Ha fatto girare la squadra"
- 14:48 Inter-Arsenal, a San Siro attesi oltre 70mila spettatori. Le informazioni utili per i tifosi
- 14:35 Milinkovic: "Ecco come mi preparo ad ogni partita. Gruppo Inter come una famiglia"
- 14:21 Giudice sportivo - Coro insultante a un giocatore dell'Inter: multata l'Udinese. Tre squalificati, 3a sanzione per Carlos Augusto
- 14:07 PSV, Schouten: "Perisic via? Niente panico. In tanti se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere"
- 13:53 Inter-Arsenal, M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiudono più tardi: tutte le informazioni
- 13:38 Van de Kerkhof: "Inter su Perisic? Non lo venderei mai, neanche se mi offrissero 100 milioni di euro"
- 13:24 Sky - Inter-Arsenal, ballottaggio Bisseck-Acerbi in difesa. Sucic nettamente favorito per giocare dal 1'
- 13:10 L'Inter U23 trasloca per una partita: cambio di sede per la sfida contro la Pergolettese
- 12:58 videoInter-Arsenal, pranzo UEFA in centro a Milano: l'arrivo di Marotta con i due rappresentanti di Oaktree Ralph e Cano
- 12:42 In Croazia - Inter-Jakirovic, pronto un contratto di 5 anni e mezzo: le cifre. Battuta la concorrenza di Salisburgo e Barcellona
- 12:28 Eriksen: "San Siro fantastico, la storia parla da sola. Nuovo stadio? Spero che mantengano una parte del vecchio impianto"
- 12:14 L'annuncio di Simonelli: "Avremo un incontro con arbitri, allenatori e dirigenti per chiarire i dubbi"
- 12:00 INTER-ARSENAL, la PROBABILE: Chivu SORPRENDE? "COLPO" JAKIROVIC, le CIFRE. Ma il mercato DIVIDE
- 11:45 Zanetti: "Nuovo stadio, l'importante è che sia a San Siro. L'augurio è di poter creare ricordi speciali anche lì"
- 11:30 Matri: "Pio Esposito migliorato soprattutto in un aspetto. Binomio con Chivu sta facendo sì che..."
- 11:16 GdS - Inter e Arsenal: scontro sui piazzati. Sono le squadre più letali sui tiri da fermo
- 11:02 Il Giorno - Nba Europe, prime defezioni: con Oaktree si sfilano anche le inglesi
- 10:48 Antonio David: "Mi piace essere decisivo. Così mi preparo alle partite"
- 10:34 Thuram: "Prenderei una qualità a Barella. Ecco perché sorrido sempre. Il calcio mi ha insegnato che..."
- 10:20 Zenga: "Chivu intelligente, comunica e trova soluzioni. Ecco cosa vuol dire essere dell'Inter"
- 10:06 Maicon: "L'Inter vincerà lo Scudetto: vi dico perché. Chivu? Un tecnico già da calciatore"
- 09:52 Condò: "Champions League, cominciano i calcoli: cosa cambia per l'Inter rispetto all'anno scorso"
- 09:38 TS - Inter-Arsenal, ci sono ancora due ballottaggi in difesa e a centrocampo
- 09:24 TS - La ThuLa contro la difesa più forte d'Europa. Ricordando le imprese dello scorso anno
- 09:10 GdS - Inter all'esame Arsenal: 303 milioni di mercato per Arteta in estate
- 08:56 CdS - Chivu sceglie la miglior versione dell'Inter: la probabile formazione
- 08:42 Zamorano: "L'Arsenal ruba l'occhio, ma l'Inter può farle male. Chivu? Perfetto per questo momento. Su Lautaro, Esposito e Barella..."
- 08:28 GdS - Chance per Sucic, Chivu con poco turnover: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Jakirovic-Inter: tutto fatto. Le cifre dell'affare. Salta l'operazione Mlacic
- 08:00 Preview Inter-Arsenal - Chivu non snobba la Champions: dentro i migliori
- 00:00 L'eterno dubbio
- 23:55 Svincolato sul mercato, Samuele Longo si racconta: "Non rimprovero nulla del mio percorso. Vorrei giocare con continuità"
- 23:41 Inter-Juventus, caccia ai biglietti: aperta la vendita libera. Tutte le info
- 23:28 Incontro a Londra per NBA Europe, presenti Ibrahimovic e Cardinale. Nessun rappresentante dell'Inter
- 23:15 D'Aversa torna su Inter-Napoli: "Gara bellissima, che però ha tolto qualcosa a entrambe"
- 23:01 UFFICIALE - Il Torino piazza il colpo Obrador: l'esterno arriva in prestito dal Benfica
- 22:47 Como show all’Olimpico: Lazio piegata con un tris. Lariani a 5 punti dal quarto posto
- 22:32 De Zerbi: "Ecco chi è Luis Henrique e in cosa deve crescere. Lui mette la qualità nella quantità"
- 22:18 Fatta per Leon Jakirovic, il padre Sergej lo 'annuncia' su Instagram: "Sempre forza Inter"
- 22:04 Eriksen: "Dopo quello che ho passato, apprezzo ogni momento. Amo il calcio e voglio godermelo"
- 21:51 Napoli, Conte: "Alcuni infortuni sono inspiegabili, forse c'è negatività che arriva da altre parti"
- 21:37 Cattelan: "Per lo Scudetto io ho paura anche della Juventus. La Champions? Si capirà via via"
- 21:23 Buffon: "Inter-Napoli, che spot per il calcio. In Champions le nerazzurre un po' più tranquille"
- 21:13 Jakirovic all'Inter, affare fatto: le cifre dell'operazione. In settimana le visite, il primo passo sarà l'Under 23
- 21:08 M. Paganin: "Runjaic non voleva concedere occasioni da gol all'Inter. Ma al momento la squadra di Chivu è la più forte"
- 20:54 Bookies - Lautaro e Martinelli i marcatori più accreditati. Il gol dell'argentino più atteso di quello del brasiliano