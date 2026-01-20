Anche secondo il Corriere dello Sport, stasera Chivu conta di schierare la miglior formazione possibile. Rispetto alla gara con l’Udinese getterà nuovamente nella mischia sia Bastoni che Thuram, rispettivamente al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito.

"Il dubbio di formazione riguarda invece la metà campo. Toccherà ancora a Zielinski occupare la cabina di regia, con Barella alla sua destra e uno tra Mkhitaryan e Sucic a completare il reparto", si legge. "Vogliamo restare tra le prime 8 per andare subito al turno successivo", ha dichiarato ieri Chivu, che coma al solito non si nasconde.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.