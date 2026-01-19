L'Inter migliore contro l'Arsenal di Arteta, per Chivu insieme al Bayern Monaco la squadra più forte in circolazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in avanti toccherà alla ThuLa: sarà Thuram, difeso oggi in conferenza dal tecnico nerazzurro, fare coppia con Lautaro.

Zielinski verso la conferma da play, Barella e Mkhitaryan dovrebbero agire ai suoi lati. Dimarco e Luis Henrique saranno gli esterni. In difesa toccherà ancora una volta al terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.