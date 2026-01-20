Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, soprattutto grazie alla rivendita ufficiale per gli abbonati Full, per assistere a Inter-Arsenal, match valido per la penultima giornata della League Phase di Champions League, in programma stasera, alle 21, in un San Siro che accoglierà oltre 70mila spettatori. Come sempre, per i tifosi sarà importante recarsi alla Scala del Calcio a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 19; le biglietterie, invece, saranno aperte dalle 18.

INFO PER I TIFOSI OSPITI

L’ingresso 10, riservato ai tifosi dell’Arsenal diretti al Terzo Anello Blu, sarà operativo dalle 18:15. I supporter dell’Arsenal dovranno accedere allo stadio passando dal parcheggio ospiti, dove verranno effettuati i controlli di biglietto e passaporto da parte degli steward e delle forze dell’ordine.

Si ricorda infine che per ordine prefettizio è sancito il divieto di somministrazione di alcolici nello stadio e nelle zone limitrofe.

INGRESSI ALLO STADIO

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10: tifosi ospiti dell'Arsenal al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: titolari di biglietto per persone con disabilità.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.