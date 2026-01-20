L'Inter ha già deciso di riscattare Manuel Akanji, a prescindere da quello che sarà l'esito della stagione (con la vittoria di scudetto scatterebbe l'obbligo). A rivelarlo è Fabrizio Romano attraverso un post su X: "L'Inter non ha dubbi: il club ha intenzione di attivare la clausola di riscatto da 15 milioni di euro del Manchester City per Manuel Akanji a giugno", assicura l'esperto di mercato.

Il club nerazzurro vuole dunque tenersi stretto il centrale svizzero, arrivato in estate dopo la cessione di Benjamin Pavard al Marsiglia e diventato una colonna della difesa di Chivu.