Un’avventura da iniziare con grande entusiasmo. Un trasferimento desiderato per il salto di carriera. L’obiettivo di migliorare sempre di più. Josep Martinez non vede l’ora di mettersi alla prova all’Inter, parola di Sergio Barila, l’agente del calciatore, che in esclusiva per FcInterNews racconta sensazioni e desiderata del suo assistito: “Lui chiaramente è felicissimo, perché ha firmato per uno dei club più importanti d’Europa. Arrivare ad essere il portiere di una di queste squadre non è facile. Per lui è un riconoscimento del lavoro svolto sinora e del livello a cui è arrivato. Sta raccogliendo i frutti di tutto quello che ha fatto in passato”.

Lei aveva incontrato l’Inter in sede a marzo, dopo la sfida contro il Genoa vinta dai nerazzurri. Significa che già da allora i nerazzurri seguivano Josep.

“Ero a Milano per la partita. Poi quella visita fu un normale appuntamento di lavoro. Quando posso e sono di visita nelle varie città, ne approfitto per parlare con le varie società. È poi normale che un top club come l’Inter osservi giocatori come Josep. I nerazzurri non erano i soli su di lui. Questi trasferimenti ovviamente non avvengano da un giorno dopo l’altro. Sono il frutto del lavoro di almeno una stagione e evidentemente hanno deciso che Josep fosse un profilo da Inter”.

Le avevano quindi rivelato di seguire Josep?

“Molti top club europei stavano seguendo Martinez, è normale, stava facendo benissimo al Genoa”.

In teoria Josep sarà in questa stagione il secondo di Sommer, per poi diventare titolare il prossimo anno.

“Quando portiamo un giocatore in un club non pensiamo sia il primo o il secondo. Josep sarà un calciatore in più della rosa e lavorerà per farsi trovare pronto. Sarà l’allenatore a decidere quel che sarà, noi non pensiamo che sia il dodicesimo oggi e l’1 tra un anno. Martinez ha firmato per l’Inter, lui è a disposizione del suo mister e della società”.

Martinez, avendo giocato in Spagna, Germania e Italia, unisce i tre stili di gioco di queste scuole.

“A Barcellona e Las Palmas aveva lavorato con una certa metodologia, in Germania gli allenamenti erano differenti, stesso discorso in Italia. Come ha spiegato Josep tali esperienze l’hanno fatto diventare più velocemente un portiere migliore”.

L’arrivo all’Inter può essere un trampolino di lancio anche per la selezione spagnola?

“Lo conoscono già perché ha militato nelle giovanili della Roja. So che viene seguito, evidentemente essere in un club tanto importante come l’Inter, anche per la visibilità, può essere importante. Ha già esordito con la Spagna, è stato nell’Under 21, la Federazione lo conosce bene. L’Inter può essere un plus per il suo futuro”.

Josep sembra essere un gran lavoratore. Uno che se anche non gioca, si allena sempre al massimo.

“È un gran lavoratore. A Barcellona si è ritagliato il suo posto, stesso discorso al Las Palmas e nel Genoa. È un giocatore che gioca o non gioca dà sempre il 100%. La gente deve stare tranquilla su questo”.

Quali erano le altre squadre su di lui?

“Non posso rivelarlo, non sarebbe professionale da parte mia. Ma posso dirle altro. Ho letto che io avrei creato dei problemi per portarlo dal Genoa all’Inter. La verità è che quando Josep aveva firmato il suo contratto col club ligure eravamo d’accordo su differenti situazioni future, arrivando ad un accordo comune: io, il giocatore, il Genoa. Quindi adesso non è stato fatto nulla che non fosse stato già concordato quando Josep era arrivato in Liguria. Preciso questo perché non è che l’agente di Martinez è bravo o cattivo, semplicemente è stato fatto quello su cui già esisteva un accordo. Quando arrivi in un club e firmi un contratto, analizzi il presente, ma pure le possibilità future”.

Il Genoa lo ha pagato 2 milioni, rivendendolo un anno dopo, bonus compresi, quasi per otto volte tanto.

“Esattamente. Questo dimostra che io non ho fatto nulla contro il Genoa, anzi. È stato un grande affare per tutti. Aggiungo una cosa: per Josep la decisione di lasciare il Genoa è stata comunque difficile. Qui si è trovato benissimo, instaurando una connessione assolutamente speciale con la tifoseria”.