Una delle richieste di Cristian Chivu per la prossima stagione è quella di avere un centrocampista "di lotta e di governo", come viene definito oggi su Tuttosport. Tutto porta a credere che sarà Manu Koné, che la Roma ha già deciso di sacrificare sull'altare del fair play finanziario. Dopodiché andrà completata la difesa e fatta una riflessione in attacco con Nico Paz come primo sogno.

Il rafforzamento della squadra verrà fatto pensando a una stagione in cui l'obiettivo sarà quello di non ripetere le delusioni europee di quest'anno: un secondo anno fuori ai playoff sarebbe complicato da digerire per i conti. Campionato e Champions League verranno messi sullo stesso piano e in l'età media della rosa dovrebbe calare di molto, considerando che (riflessioni a parte per De Vrij e Mkhitaryan) gli altri senatori del gruppo saluteranno per far posto a giocatori più giovani.

In questo senso è stato importante il lavoro di Chivu per far crescere alcuni elementi della rosa. Altri saranno però alla prima esperienza in una big, come nel caso di Muharemovic o Solet se arriveranno. Il tecnico ha dato però dei segnali anche in finale di Coppa Italia, lasciando Bisseck in campo per tutta la gara nonostante un'ammonizione in avvio e lanciando Sucic in regia come già aveva fatto in campionato, in una gara con molto meno "peso specifico". Tanti giocatori si sono dimostrati molto duttili: Diouf è diventato un esterno, Luis Henrique ha giocato su ambo le fasce, Akanji ha cominciato come "braccetto" e si è poi spostato in mezzo, Zielinski ha giocato mezzala e regista.