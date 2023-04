Una giornata felice, per l'Inter, che trova vittoria e gol dei suoi bomber principali tutto in un pomeriggio, quello del Castellani dove la vittoria con l'Empoli è firmata dal tandem Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Era la vittoria di cui avevate bisogno, ritrovando anche la leggerezza nel post-partita.

"Assolutamente. Partita importante, una delle tante da fare fino alla fine. Interpretata bene, col predominio nel primo tempo anche se siamo stati lenti nella circolazione. Poi il gol ci ha sbloccati, abbiamo vinto una partita importante alla quale tenevamo tanto".

Il recupero di Lukaku può essere decisivo.

"Assolutamente, per Rom e per i gol. Ma chi ha giocato meno nell'anno è stato strepitoso. Ho ricevuto ottimi segnali, ma non ho mai avuto dubbi su questo".

Come si fa a lasciar fuori Lukaku contro la Juve?

"Intanto l'importante è poter scegliere, quello che non ho potuto fare fino alla sosta. Ora ho gli attaccanti in buone condizioni ma questo non è un problema per un allenatore quanto il non poter scegliere. Sono contento per la squalifica tolta, è un segnale dato alla FIGC soprattutto ai più giovani: il razzismo va combattuto".

Quindi Lukaku parte alla pari?

"L'ho già detto, fino a un paio di giorni prima si possono avere delle idee. Qualcosa ho in mente ma tra 72 ore saremo in campo, era l'unica settimana dove noi che giochiamo le Coppe potevamo tirare il fiato ma siamo contenti di giocarci una semifinale di Coppa Italia davanti ai nostri tifosi dove daremo tutto".

C'è traffico anche in regia, tra Calhanoglu e Brozovic.

"E' una scelta continua il nostro lavoro. Avete visto oggi la partita di D'Ambrosio e Bellanova: il primo ha avuto dei problemini nei primi sei mesi della stagione, l'anno scorso giocava dall'inizio in finale di Coppa Italia. Adesso in difesa ho tutti a disposizione, non sarà un problema scegliere".

Bellanova e Gosens andavano troppo presto a farsi marcare nel primo tempo, per questo ci sono stati problemi. E Calhanoglu e Brozovic si sono pestati un po' i piedi. Queste le uniche sbavature di una gara perfetta?

"L'Empoli gioca così, con un modulo particolare. Abbiamo avuto una circolazione lenta, volevamo tenere occupati i terzini con gli attaccanti, poi abbiamo avuto il controllo pur perdendo due palloni importanti che ci hanno fatto rischiare in una partita che stavamo facendo discretamente".

Filippo ha detto che tiferà Milan in semifinale Champions, bugia?

"Ha detto una verità quando ha parlato di una semifinale perfetta. Lui è tifoso del Milan, ha dato tanto per quella maglia. Poi comunque andrà sarà contento".

