Con la faccia e la grinta giusta, magari soffrendo in diversi momenti ma tenendo sempre il coltello tra i denti: l’Inter resiste alle ondate del Barcellona e torna a casa con un 3-3 dove fa vedere anche giocatre di grande qualità e fa ben sperare in vista del ritorno. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Prime Video:

Più provato, soddisfatto o rammaricato?

“C’è grandissima soddisfazione per aver giocato una grande gara contro la squadra al momento più forte del mondo. Poi chiaramente il doppio vantaggio, il gol annullato che io ancora non capisco il perché… C’è ancora rammarico”.

Vuole rivedere il gol annullato?

“Meglio di no… Questi episodi possono fare la differenza, ma non cambia nulla in quello che provo per questi ragazzi che sono stati fantastici”.

Dopo il secondo gol, l’Inter è andata un po’ indietro poi è tornata propositiva. Cosa hai detto negli spogliatoi?

“Abbiamo cercato di aggiustare qualcosa. Non dimentichiamo che dall’altra parte c’era un giocatore mai visto negli ultimi 8-9 anni; Yamal ci ha creato tantissimi problemi, triplicarlo non bastava perché si aprivano spazi e noi dovevamo metterci bassi. Poi è calato alla distanza e noi abbiamo fatto un secondo tempo di grandissima qualità”.

Sei convinto che con un Barça che gioca con la difesa così avanti si può colpire agendo sulle fasce?

“Sappiamo che la loro strategia paga, è rischiosa ma hanno fatto 150 gol in stagione, hanno vinto due trofei e lottano per altri due. Hanno grandissima qualità, ma noi abbiamo messo in campo una partita molto organizzata. Non vieni a Montjuic a giocare partite così”.

Come sta Lautaro?

“Purtroppo ha avuto un problemino ma veniva da otto partite consecutive. Abbiamo avuto problemini in queste partite, sono stato senza Thuram e ci stavamo giocando partite importanti. Taremi veniva da un infortunio e stasera merita i complimenti perché è entrato bene in una partita non semplice. Giocando otto partite di fila c’è questo rischio e ha dovuto alzare bandiera bianca, spero di non perderlo ma ho qualche dubbio”.

Avrebbe messo la firma su un risultato così ieri?

“Abbiamo fatto lo stesso risultato tre anni fa. Sono contento per i tifosi, i ragazzi hanno apprezzato l’abbraccio finale dopo la gara con la Roma. Martedì sarà una finale, chi vince andrà a Monaco mentre chi perde andrà a casa”.

Julio Cesar suggerisce a Inzaghi di provare Lautaro di mattina come ha fatto con Thuram che ha segnato subito.

“Marcus e Dumfries sono giocatori importantissimi, che ci sono mancati. Thuram si è allenato ieri dopo 15 giorni e non ha fatto tiri in porta nel riscaldamento ma ha giocato una grande gara come Dumfries. Sono giocatori importanti che con tante partite di livello ci sono mancati”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!