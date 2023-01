Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha bisogno di un nuovo esterno destro che abbia caratteristiche più offensive rispetto a Jules Koundé e Sergi Roberto, anche perché Hector Bellerin non ha convinto e non dovrebbe rimanere in blaugrana dopo il prestito. E allora, gli occhi del club catalano si sono posati su un giocatore che hanno avuto modo di vedere recentemente in azione da vicino e che pare avere le caratteristiche giuste per soddisfare le esigenze del tecnico: secondo il quotidiano catalano El Nacional, l'obiettivo è Denzel Dumfries, terzino olandese dell'Inter, per il quale il Barça andrebbe ad inserirsi in una lotta in particolare coi club di Premier League come Manchester United e Tottenham.