Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano, ha accolto con favore la notizia dell’accordo tra Inter e Bastogi e Brioschi per l’esclusiva fino al 30 giugno 2024 per valutare la fattibilità della costruzione di uno stadio nell’area di proprietà dei Cabassi nel comune dell'hinterland milanese: "Sono contentissimo, da tifoso e da sindaco, questa è un’opportunità molto importante per la nostra cittadina", le parole del sindaco riportate da Repubblica nella sua edizione milanese.

In termini burocratici, inoltre, i passaggi non dovrebbero essere complicati: "Il nuovo Pgt, che sarà adottato in maniera definitiva a settembre, prevede già volumetrie importanti in quell’area che coprono abbondantemente quelle necessarie per costruire uno stadio", ha sottolineato Ferretti De Luca.

In tal senso, quindi, è probabile che non possa servire nemmeno chiedere una variante su una zona che contempla molteplici destinazioni d’uso. Tuttavia, la costruzione dovrebbe riguardare principalmente l’impianto sportivo, ma con funzioni aggiuntive come servizi di ristorazioni o un museo. Ma niente hotel, abitazioni o centri commerciali: "In zona c’è già tutto, il mall di Milanofiori e alcuni alberghi", ha chiosato il sindaco.

