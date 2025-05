L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter non è andata giù al Barcellona, che dopo il ko incassato a San Siro ha puntato pubblicamente il dito su Szymon Marciniak e sulla direzione arbitrale nella semifinale di ritorno di martedì, terminata col 4-3 nerazzurro che ha qualificato la squadra di Inzaghi alla finale di Monaco contro il PSG (appuntamento il 31 maggio).

In casa blaugrana sono stati tanti gli attacchi nei confronti del polacco, accusato di essere l'artefice della débâcle: dal presidente Laporta all'allenatore Flick, passando per dei giocatori come Pedri, Eric García, Araújo e Gavi. Ben diverso, invece, il giudizio della UEFA che, interpellata da Marca per avere chiarimenti, ha fatto sapere che "non c'è nessun problema" sull'arbitraggio di Marciniak, considerato consono e all'altezza della situazione. No comment del diretto interessato. "Le persone vicine all'arbitro che ha diretto la finale dell'ultimo Mondiale hanno categoricamente smentito che l'arbitro abbia parlato di quanto accaduto al Meazza", si legge sul celebre quotidiano spagnolo.

