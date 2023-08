La volontà è di chiudere quanto prima Samardzic. Nessuno vuole esporsi a grosse brutte figure, sia l’Inter come società, ma anche il padre agente e i suoi collaboratori vista l’uscita mediatica con visite e idoneità. Dal canto suo, però, la società nerazzurra, come riportato da Tuttosport non alzerà di un centesimo la proposta economica per il contratto di Samardzic, né tantomeno elargirà commissioni maggiori rispetto a quelle pattuite con Rafaela Pimenta. Per i nerazzurri l’accordo resta quello di un contratto di cinque anni con un ingaggio da 1.8 milioni a stagione e 700 mila euro di commissioni da dividere in parti eguali tra la Pimenta e Samardzic senior. Le parti proveranno quest’oggi, dopo i continui contatti di ieri, a trovare la quadra finale per consentire al calciatore serbo di varcare l’ingresso della sede di Viale della Liberazione. La volontà del calciatore è chiara, non vede l’ora di mettere tutto nero su bianco. Ricordiamo che l’arrivo a Milano di Samardzic porterebbe anche Fabbian ad Udine. I friulani sono convinti che l’affare si farà, ma in caso contrario occhio alla Juventus che ha sempre apprezzato le qualità di Lazar.

Daniele Luongo

