Sempre meno al via di Argentina-Benin, amichevole destinata a restare nella storia del calcio. La gara, in programma nella notte alle ore 1.00 italiane, si giocherà al Monumental di Buenos Aires e sarà l'ultima partita di Lionel Messi con la sua nazionale, la 208esima in carriera. C'è ovviamente attesa per sapere chi saranno i 10 compagni di squadra al fianco della 'Pulce'.

Secondo quanto riporta la testata argentina TyCSports, ci dovrebbe essere Lautaro Martinez. Con lui, in attacco, anche Julian Alvarez, con un tridente che negli ultimi anni raramente è stato schierato contemporaneamente dal CT Scaloni. Il giocatore dell'Inter, quindi, si potrà godere un'occasione così importante all'interno del terreno di gioco.