Giocherà da titolare, e non poteva essere altrimenti, Lionel Messi, nella notte del suo ultimo tango con la maglia della Nazionale argentina. Il Diez partirà dal primo minuto alle spalle di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nella sfida del Monumental di Buenos Aires contro il Benin, in una formazione che Lionel Scaloni schiera col seguente allineamento:

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Lautaro, Julian Alvarez. Ct. Scaloni

Sezione: Focus / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 23:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.