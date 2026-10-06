Nell'ultima giornata di gare di Nations League la ribalta se la prende Kristjan Asllani: l'ex giocatore dell'Inter, oggi all'Al-Jazira, è il protagonista della vittoria che proietta la Nazionale albanese al primo posto del girone C1. Sua la doppietta che decide il match spezzando i sogni di San Marino, che dopo la rete del vantaggio firmata da Asllani dopo undici minuti con una gran conclusione dalla distanza aveva trovato il pareggio al 66esimo con Lorenzo Lazzari. In pieno recupero, però, ancora Asllani su calcio di rigore firma il suo Double e la vittoria finale della squadra di Rolando Maran.
Ancora una sconfitta per la Croazia, dove Ivan Perisic trova la rete del vantaggio ma poi si fa espellere a dieci minuti dal novantesimo. La Spagna ribalta la situazione nella ripresa grazie ad una doppietta di Mikel Merino che permette ai campioni del mondo di proseguire il proprio percorso senza sconfitte. Spazio durante la ripresa a Petar Sucic, entrato al 65esimo al posto di Luka Modric. Gioca invece l'intero incontro Manuel Akanji, che festeggia la rotonda vittoria per 3-0 della Svizzera sulla Macedonia del Nord. Successo col quale la Nati conferma il proprio percorso netto: dopo le prime quattro giornate di Nations League i rossocrociati hanno conquistato 12 punti con quattro vittorie, 11 gol fatti e solo uno subito.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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