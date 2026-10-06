Altro pieno di ascolti tv per la Nazionale italiana, che ieri sera a Bologna ha battuto 3-1 la Turchia nel quarto incontro del girone di Nations League. La sfida del Dall'Ara, trasmessa su Rai 1, è stata vista da oltre 8 milioni di telespettatori (8.030.000), facendo registrare il 38,1% di share e risultando il programma più seguito della prima serata. 

In precedenza, questi erano stati i dati Auditel delle altre tre partite degli azzurri in questa finestra internazionale: Italia-Belgio (6.337.000 telespettatori – 34,2% di share), Turchia-Italia (7.380.000 telespettatori – 36,42% di share), Francia-Italia (7.848.000 telespettatori - 40,8% di share).

Sezione: News / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 21:11 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.