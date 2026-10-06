Altro pieno di ascolti tv per la Nazionale italiana, che ieri sera a Bologna ha battuto 3-1 la Turchia nel quarto incontro del girone di Nations League. La sfida del Dall'Ara, trasmessa su Rai 1, è stata vista da oltre 8 milioni di telespettatori (8.030.000), facendo registrare il 38,1% di share e risultando il programma più seguito della prima serata.

In precedenza, questi erano stati i dati Auditel delle altre tre partite degli azzurri in questa finestra internazionale: Italia-Belgio (6.337.000 telespettatori – 34,2% di share), Turchia-Italia (7.380.000 telespettatori – 36,42% di share), Francia-Italia (7.848.000 telespettatori - 40,8% di share).