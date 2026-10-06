Martina Riva, assessora allo Sport del Comune di Milano, commenta così la decisione del TAR di respingere o dichiarare inammissibili tutti i ricorsi pendenti presentati dal 2022 al 2025 da cittadini e associazioni contro la vendita da parte del Comune di Milano dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan: "È il momento di lasciarsi le polemiche alle spalle, anche perché il nuovo stadio della città dovrà essere pronto per gli Europei del 2032, un appuntamento a cui Milano non può rinunciare e a cui dovrà arrivare con un impianto moderno, accessibile, sostenibile".