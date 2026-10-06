È Manuel Akanji, nominato capitano per l'occasione, a parlare ai microfoni della SRF dopo la partita che la Nazionale svizzera ha vinto a Lucerna contro la Macedonia del Nord. Malgrado il secco 3-0 finale, Akanji non si dice del tutto soddisfatto della prestazione: "Oggi non è stata la nostra migliore partita, ma alla fine siamo comunque riusciti a vincere 3-0. Anche la Macedonia del Nord ci ha dato una mano. Non era facile giocare su quel campo, era sconnesso. Ma i giovani giocatori si sono integrati bene nella squadra e hanno dato un grande contributo".

Sul ruolo da capitano aggiunge: "Io e Granit Xhaka discutiamo di molte cose insieme, ma la responsabilità finale è sua. Come vice-capitano, cerco di supportarlo al meglio. Ora la responsabilità è interamente mia e sto cercando di assumermi le mie responsabilità. Sono una persona diversa da Granit e sto cercando di risolvere le cose a modo mio. Si tratta di essere costruttivi. Sono felice quando Granit è qui e indossa la fascia di capitano. Quando tornerà, è chiaro che sarà di nuovo lui il capitano. Lui e Breel Embolo dovrebbero tornare a novembre. Abbiamo bisogno dei migliori giocatori per ottenere le migliori prestazioni. Fanno tutti parte della squadra e vogliamo continuare ad avere successo insieme."