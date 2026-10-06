"Sicuramente è tra i migliori in circolazione. Chi può dire che non sia un giovane di grande livello?”. Questo il parere espresso ai microfoni di Tutto Mwrcato Web da Dario Canovi a proposito di Francesco Pio Esposito, anche ieri a segno con la maglia dell'Italia.

Come vede l'Italia di Mancini?

“Abbiamo scoperto calciatori che non conoscevamo. Penso a Doumbia, come Kayode. E sta emergendo ancora di più Romano. Tutte cose interessanti per i calciatori della nostra Nazionale”.

Sezione: News / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 21:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.