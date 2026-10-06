Si chiude con un terzo posto la sosta dell'Italia U17 di Manuel Pasqual, impegnata nell'Istria Youth Cup, in Croazia. Gli Azzurrini hanno battuto i padroni di casa 0-1 nel pomeriggio di oggi. Decisivo un gol di Pietro Salvai nella ripresa. Lo stesso Salvai, pochi mesi fa, era andato segno in Juventus-Inter U16, gara valida per la finale scudetto di categoria, vinta dai bianconeri.

Nella stessa partita era sceso in campo anche Diego Lucarelli, classe 2010 che milita tutt'ora nell'Inter. Anche lui oggi ha trovato spazio nella partita tra Croazia e Italia, iniziando dal primo minuto e giocando un tempo abbondante.